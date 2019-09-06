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8 сентября • обновлено в 11:52
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Украина нарастила запасы денег: в какую сумму оценены резервы

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По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили более $22 млн (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. При этом международные резервы в июле составили 21,8 млн долларов.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте)", – говорится в сообщении.

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За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Украина нарастила запасы денег: в какую сумму оценены резервы

В НБУ также добавили, что на 1 сентября 2019-го объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

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Место
Украина
Тег
НБУ
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
По данным Всемирного совета по золоту (WGC) по состоянию на июнь - июль золотой запас России вырос на 12,2 тонны.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Это "клятый" Порох так "грабил" Украину и так "наживался на войне" что за время его президентства резервы украины увеличились с 7 млрд баксов в 2014 году до 22 млрд в 2019 году. Всем понятно что Зе-бил к этому никак не успел приложиться. Оно теперь только разбазаривать эти деньги начнет
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Levitsky Valery, этот резерв из денег которые брали в долг. Читай не только обоз, может поумнеешь, хотя врятли .
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