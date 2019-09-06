Украина нарастила запасы денег: в какую сумму оценены резервы

По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили более $22 млн (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. При этом международные резервы в июле составили 21,8 млн долларов.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 015,0 млн долл. США (в эквиваленте)", – говорится в сообщении.

За месяц они почти не изменились благодаря тому, что чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке компенсировала расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

В НБУ также добавили, что на 1 сентября 2019-го объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

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