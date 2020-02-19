Украине придется заплатить миллиарды долларов: аналитик забил тревогу из-за долгов

Украине необходимо будет выплатить миллиарды долларов владельцам ВВП-варрантов (ценных бумаг), которые были выпущены в ходе реструктуризации долга в 2015 году.

"В случае стремительного роста экономики после кризиса, а к 2040 году его вряд ли удастся избежать, Минфину придется заплатить миллиарды долларов. Механизм варрантов больше всего критикуют именно за это", – сообщил финансовый аналитик Михаил Демкив в комментарии ЭП.

Соответствующие ценные бумаги, выплаты по которым зависят от роста экономики, выпустило правительство Арсения Яценюка. Таким образом власти пытались не допустить дефолт в стране.

НБУ предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2021 году – на 4%. Минэкономики прогнозирует рост реального ВВП на 3,7% в 2020 году и на 3,8% – в 2021 году.

В результате, ожидаемый объем выплат в 2021 году составит 40-80 млн долларов или около 2 млрд гривен.

"Эта сумма для государства не критична. К тому же, к 2026 году размер выплат не будет превышать 1% от размера экономики. Выплаты будут посильными, если экономика не начнет развиваться быстрыми темпами с ростом 6-7%", – сообщил Демкив.

Однако, по его словам, после этого ограничений не будет и все будет зависеть от природы роста ВВП.

"Если развитие будет динамичным, то может сработать подход богатым расходы не страшны. Другое дело – если Украину постигнет кризис, а в следующий год экономика вырастет на 7-10%. По статистике, рост ВВП будет высоким, но Украина не станет богатым государством" , – резюмировал Демкив.

Украине необходимо будет выплатить миллиарды долларов владельцам ВВП-варрантов, которые были выпущены в ходе реструктуризации долга в 2015 году ЭП

Украине необходимо будет выплатить миллиарды долларов владельцам ВВП-варрантов, которые были выпущены в ходе реструктуризации долга в 2015 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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