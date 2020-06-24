Украине нужно уже сегодня вводить тарифобразование для модернизации энергосетей, – Коэн

Украина уже сейчас нуждается в пересмотре методик тарифообразования в электроэнергетике и внедрению подхода, который будет стимулировать инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей. Об этом Ариэль Коэн, директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики (Center for Energy, Natural Resources and Geopolitics – CENRG) заявил в рамках 7-го Саммита Украинско-американской рабочей группы.

"Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифобразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами 21 века – Smart Grid сети. Сегодня в мире проводится масштабная диджитализация и автоматизация, инфраструктура оснащается на высоком техническом уровне. И это будет совершенно другая энергосеть", – отметил международный энергетический эксперт.

По его информации, украинские электросети были построены в прошлом веке. "Украинские сети на 60-80% морально и физически устарели. Необходимы обширные работы по модернизации", – добавил Коэн.

По мнению энергетического эксперта, ключевыми факторами для привлечения инвесторов являются предсказуемость и стабильность условий ведения бизнеса в государстве. "Что касается энергетического сектора, затраты и инвестиции имеют значительные объемы. И поэтому доход и возврат происходят в течение длительного времени. Нам необходимо создавать стабильные привлекательные условия для инвесторов", – подчеркнул Коэн

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели. По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно – избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC.