Украине нужен $1 млрд: "Нафтогаз" предупредил о проблемах с подготовкой к зиме

НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах должен найти 1 млрд долларов.

"Нам, минимум, необходимо найти 1 млрд долларов кредитных средств и без этого 1 млрд долларов мы не сможем полностью выполнить план закачки", – сообщил глава национальной акционерной компании Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, разрешить проблему с дефицитом финансов под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров.

В частности, правительство должно "Нафтогазу" порядка 140 млрд гривен в качестве компенсации за возложение специальных обязательств по поставке газа.

"И если бы, хотя бы часть этого долга перед "Нафтогазом" была закрыта – это решило бы вопрос закачки", – отметил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также напомнил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов.

"Это потребует составления с правительством какого-то понятного для инвесторов плана каким образом с "Нафтогаза" будут сняты эти спец обязанности в будущем, каким образом мы проведем анбандлинг, как это повлияет на финансовое положение компании", – резюмировал Коболев.

Без $1 млрд НАК не сможет выполнить план закачки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудили с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери сотрудничество стран в энергетической сфере.

В частности, на встрече поднимались вопросы добычи газа и сохранения транзитного потенциала. Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

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