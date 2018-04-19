Украине дали деньги на жилье: кто получит квартиры

Украина получит 9 млн евро от правительства Германии на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц и развитие инфраструктуры в городах, принимающих переселенцев.

Безвозвратная финансовая помощь предоставляется Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) через немецкий государственный банк развития KfW, сообщает Министерство социальной политики Украины.

Проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры" продлится четыре года. Гранты направляются в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый проект поможет около 1000 внутренне перемещенным лицам получить социальное жилье.

Читайте также: В Славянске чиновники три года не могут построить жилье для переселенцев за деньги ЕС

"Сейчас в Украине зарегистрировано почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Все эти люди потеряли жилье, работу, оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Государство со своей стороны делает важные шаги для помощи переселенцам - создает ряд программ, ищет дополнительные источники финансирования, проводит интеграционные мероприятия, создает рабочие места. В том числе для обеспечения соответствующих условий проживания внутренне перемещенных лиц на мирной территории Украины мы привлекаем финансовые ресурсы наших иностранных партнеров", - отметил министр Андрей Рева.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине усилили защиту прав переселенцев.