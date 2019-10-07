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7 октября • обновлено в 12:40
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Украине больше не нужно сотрудничество с МВФ - Уманский

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Основная потребность сотрудничества с Международным валютным фондом у Украины была в 2008-2009 годах во время мирового кризиса, а также после аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донбасса. Однако сейчас в МВФ потребности нет.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTv рассказал бывший в.о. министра финансов Украины Игорь Уманский. По его словам, МВФ – это кредитор последней надежды, когда ни один кредитор не дает тебе поддержки, остается только этот.

Вместе с тем, в последние годы Украина уже достаточно спокойно выходит на внешние рынки заимствования.

"В сотрудничестве с МВФ, как мне кажется, необходимости нет. Основная потребность была в 2008-2009 годах, когда мировой кризис накрыл, в том числе, Украину. И безусловно в 2014 - начало 2015 года, после аннексии Крыма и после оккупации определенных территорий на Донбассе, без МВФ тогда, в те периоды, безусловно, Украина сама бы не справилась.

И вопрос политики, которая проводилась, кардинально отличалась в период 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. Как следствие, мы видим, что в 2014 мы имели падение примерно 15% – это, в первую очередь, связано с началом военных действий, с аннексией Крыма, как следствие потери активов на этих территориях. Но в 2015 падение экономики было еще более невероятным, чем в 2014, и следствием этого стала, по-моему, ошибочная политика как раз Национального банка, в первую очередь", - отметил Уманский.

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Как он рассказал, что в Украине есть множество банков, которые занимаются обеспечением теневых схем.

"Здесь есть определенный предел и передергивание. Есть целый ряд, и это тоже правда, банков, которые не являются нормальными функционирующими банковскими учреждениями. Которые преимущественно занимались обеспечением теневых или серых схем, помывки и т.п. Безусловно, их надо было закрывать. Но в тот период речь шла не о таких банках. И на сегодняшний день они остались. Многие системные банки были ликвидированы. Примерно более чем на полтриллиона гривен было потеряно активов в экономике. И они переданы, на сегодняшний день, в Фонд гарантирования вкладов", - рассказал Уманский.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Евроинтеграторы
Персона
Игорь Уманский
Тег
МВФ
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Мир Миру
Мир Миру
Можливо, з"явились інші кредитори, і це добий знак. Але питання вартості ресурсів знаходиться не на останньому місці.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Конечно, зачем МВФ когда с ахрессором такой товарооборот)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Гоните их в шею , только долги сперва отдайте.
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