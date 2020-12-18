Украина затеяла новый суд против России из-за отжатой в Крыму электростанции

НАЭК "Энергоатом" подаст на Россию в суд из-за утраченной в связи с оккупацией Крыма Донузлавской ветряной электростанции.

Как сообщили в компании "Интерфаксу", "Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman&Sterling на услуги по подготовке иска.

Основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного РФ Крыма Донузлавская ВЭС. Американская Shearman&Sterling – одна из крупнейших в мире адвокатских контор и представляет, в частности, Литву в споре с "Газпромом".

В "Энергоатоме" подчеркнули, что юрфирма, имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с подобными исками к РФ в международный арбитраж обращались Ощадбанк, "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

В мае 2018 года Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за оккупацию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Дальше всего продвинулся Ощадбанк: 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в его пользу $1,3 млрд, и в настоящее время банк добивается исполнения этого решения.