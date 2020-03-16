Украина заработает до $25 млрд на транзите газа из России

Украина может получить до 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет благодаря подписанию контракта на транзит российского газа.

"Команда, которая непосредственно обеспечила подписание нового транзитного договора по европейским правилам, завершила работу по детальному анализу возможностей, которые открываются перед Украиной в связи с этим", – сообщил на Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, этот анализ был передан на рассмотрение Наблюдательного совета НАК.

"Пока могу лишь сказать, что речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет", – резюмировал Витренко.

Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.

Украина может получить до 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет заявдякы подписанию контракта на транзит российского газа

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