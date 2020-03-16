Украина заработает до $25 млрд на транзите газа из России

Украина может получить до 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет благодаря подписанию контракта на транзит российского газа.
"Команда, которая непосредственно обеспечила подписание нового транзитного договора по европейским правилам, завершила работу по детальному анализу возможностей, которые открываются перед Украиной в связи с этим", – сообщил на Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, этот анализ был передан на рассмотрение Наблюдательного совета НАК.
"Пока могу лишь сказать, что речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет", – резюмировал Витренко.
Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.
Украина может получить до 25 млрд долларов в течение следующих пяти лет заявдякы подписанию контракта на транзит российского газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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