Украина запретила ввоз вагонов из России

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России.

В частности, запрет начнет действовать уже с 20 ноября, сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство перенесло дату вступления в силу постановления о запрете.

"Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", – резюмировал Гончаренко.

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России Facebook Алексей Гончаренко

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