Украина запретила ввоз вагонов из России

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России.
В частности, запрет начнет действовать уже с 20 ноября, сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По его словам, правительство перенесло дату вступления в силу постановления о запрете.
"Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", – резюмировал Гончаренко.
Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России
Facebook Алексей Гончаренко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.
Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.
Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.
После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
27 декабря 2018 года Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.
29 декабря 2018 года Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.
18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом, РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.
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