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6 ноября • обновлено в 15:01
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Украина запретила ввоз вагонов из России

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Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России.

В частности, запрет начнет действовать уже с 20 ноября, сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, правительство перенесло дату вступления в силу постановления о запрете.

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"Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", – резюмировал Гончаренко.

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России

Кабинет министров принял решение запретить ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России

Facebook Алексей Гончаренко

Украина запретила ввоз вагонов из России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

  • Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря 2018 года Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 29 декабря 2018 года Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

  • 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом, РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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Тема
Санкции против России
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Смешно
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Правильно, нефиг их покупать, вон лет 30-40 назад накупили вагонов в СССР так они уже сыпаться и загораться начали, однозначно брак)
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2
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
И снова проходил мимо:"вон лет 30-40 назад накупили вагонов в СССР". Вот именно. Накупишь их у России, а она следом за СССР...С кого тогда спросить?!
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0
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фил филипыч
фил филипыч
кто то с кем то не поделился. как поделятся снимут запрет)
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2
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
В российских вагонах грибы плохо растут?
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9
2
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Горелов Сергей:"В российских вагонах грибы плохо растут?" Зато грибок хорошо.
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0
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