Украина запретила ввоз автомобилей из России: что это значит

В Украине с 1 июня 2019 года начал действовать запрет ввоза в страну автомобилей из России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы. Соответствующее постановление Кабинета министров о запрете ввоза уже вступило в силу.

Что это значит

Для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.

Авто из России КОЛЕСА.ру

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании 15 мая 2019 расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, к ввозу в Украину запрещены транспортные средства позиций 8702-8704.

В соответствии с Таможенным кодексом, в позицию 8702 ходят автобусы и троллейбусы, в позицию 8703 — легковые автомобили, в позицию 8704 — грузовые автомобили.

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