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МирСпорт

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Украина запретила рейсы в Россию: Москва неожиданно захотела "помириться"

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"Росавиация" в ответ на запрет Украины всех нерегулярных полетов в Россию предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между странами (новость дополнена подробностями).

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства. Такая реакция последовала в ответ на решение Кабинета министров о запрете на нерегулярные полеты из Украины в Россию.

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - сказала представитель ведомства.

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На решение Кабинета министров также уже отреагировали в Госдуме. Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков назвал решение "политическим демаршем", передает Russia Today.

"Прежде всего, это очередной политический демарш. Потому что все те, кто хотят добраться до Москвы, имеют такую возможность, просто она затруднена… Это ещё один пункт в большой список обвинений в отношении тех действий, которые были совершены киевским режимом против дружбы наших народов и в том числе против интересов своего собственного народа", — сказал Новиков.

Украина запретила рейсы в Россию: Москва неожиданно захотела "помириться"

"Общая Газета"

В то же время, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения между странами до возврата Крыма и Донбасса Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Россией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. Таким образом между странами полностью было прекращено авиасообщение.

Так правительство отреагировало на визит нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

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Место
Россия
Теги
УкраинаРоссия
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Идите нахуй кацапы!!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Л.М. Кравчук - 1991 год: - "Через 15 лет Украина будет как вторая Франция". В.А. Ющенко - 2005 год: - "Через 10 лет Украина будет как Польша". М.Н. Саакашвили - 2015 год: - "Через 20 лет Украина будет жить как при Януковиче". П.А. Попрошенко - 2019 год: - "Кто хочет свободы слова, тому в Россию".﻿
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Ukr Igore
Ukr Igore
Нагульнов Макар, Тебе Шолохов з Кобзоном зачекалися . Йди у ад.
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Валевич Борис
Валевич Борис
О какой дружбе вы несете скоты после оккупации Крыма и войны на Донбассе .......чтоб вы сдохли твари
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Валевич Борис, Боря, сдохниш от изжоги..
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Задорожный Сергей, ублюдок тебя зачал.
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