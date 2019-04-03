Украина запретила любые авиарейсы в Россию: что произошло

Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 3 апреля. Проект постановления внес министр внутренних дел Арсен Аваков. Стоит отметить, что нерегулярные рейсы остаются для таких организаций, как ООН и Красный Крест.

"Предлагаем проект постановления о внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины. Представленный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности для невозможности авиасообщения между Украиной и государством-агрессором... Проектом акта предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов между Украиной и государством-агрессором", - заявил Аваков на заседании.

Отмечается, что исключением являются полеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

Таким образом правительство отреагировало на визит нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву. Глава МВД, комментируя визит, заявил, что Бойко воспользовался лазейкой в законодательстве. В частности, речь идет о том, что ранее принятые запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ, которые осуществлялись воздушными судами, незарегистрированными в РФ.

"По знаменитому вояжу г-на Бойко в государство-агрессор. Мы сделали анализ обстоятельств его перелета. Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получив соответствующее добро ФСБ РФ на прямой перелет и прямым перелетом Киев-Москва попал на переговоры с премьером государства-агрессора", - отметил Аваков.

Скандальный визит украинских политиков на "газовые переговоры" в Россию прокомментировал и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я бы разрешил прямые рейсы этим политикам. На кукурузниках и в одном направлении... Наши соседи сами превратили себя в наших врагов. Больше 13 тыс. наших парней погибли, больше 30 тыс. были ранены. И использовать такие методы ради плюс 3% к рейтингу, это непозволительно... Можем ввести любые ограничения, но тяжело ввести запрет на потерю совести и чести", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября 2015 года правительство Украины приняло решение о запрете полетов российских авиакомпаний, в первую очередь, компаний "Аэрофлот" и "Трансаэро" в Украину.

1 августа 2016 года Россия заявила, что готова к диалогу с Украиной по вопросу возобновления авиасообщения между странами.

В сентябре 2018 года в Украине предложили фактически перекрыть пассажирское сообщение с Россией. По инициативе Министерства инфраструктуры, порядка 75% автобусных перевозчиков не смогут возить людей в РФ из-за отсутствия лицензий.

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