Украина заняла последнее место в Европе по уровню платежеспособности населения

Украина в 2019 году заняла последнее место в Европе по уровню платежеспособности населения.

До этого глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, как Украина превратилась из некогда богатой житницы Европы, отделившейся от Советского Союза, в бедную коррумпированную страну.

В частности, в среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1 830 евро в год, сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, исследования GFK свидетельствует, что житель Европы в среднем может потратить и сэкономить 14 739 евро в год.

Первое место в Европе занял Лихтенштейн с показателем платежеспособности населения в размере 67 550 евро в год на одного жителя.

В среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1830 евро в год

В среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1830 евро в год

В среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1830 евро в год

В среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1830 евро в год

В среднем украинцы могут потратить и сэкономить лишь 1830 евро в год

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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