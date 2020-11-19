Украина заменит весь общественный транспорт на электрический: названы сроки

Украина до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг, 19 ноября, во время Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Республики Польша, передает пресс-служба украинского ведомства.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядную инфраструктуру для них", – сказал министр.

По его словам, министерство начало подготовку ко второй фазе совместного проекта с Европейским инвестиционным банком "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных городах и замену их исключительно на электротранспорт.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГСН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", – подытожил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на 45 станциях метро появился скоростной интернет 4G. Только на "Теремках" пока нет мобильной связи 4-го поколения.