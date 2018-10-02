''Украина – заложница'': Гройсман рассказал о переговорах с МВФ по ценам на газ

Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

"Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ICTV.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день Украина является заложницей МВФ. В частности, нужно вернуть $33 млрд долга, кроме этого страна использует $5 млрд ежегодно на его обслуживание. По словам премьера, в Фонд "записаться" можно лишь однажды и выйти оттуда невозможно.

Гройсман также акцентировал внимание на том, что правительство работает над новой системой субсидий.

"Для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала", – резюмировал Гройсман.

Напомним, Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.