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Украина закупила у России и Беларуси нефтепродуктов на $4 млрд

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Украина в 2018 году импортировала нефтепродуктов на 5,54 млрд долларов.

По сравнению с 2017 годом импорт вырос на 31%, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 3% – до 8,06 млн тонн.

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По подсчетам фискальной службы, импорт из Беларуси в денежном выражении составил 2,11 млрд долларов (38,1%), из России – 2,07 млрд долларов (37,3%), а из Литвы – 570,5 млн долларов (10,3%).

Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 787,3 млн долларов.

В то же время по итогам 2018 года Украина экспортировала 442,2 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью 249,6 млн долларов.

Украина закупила у России и Беларуси нефтепродуктов на $4 млрд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере – за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Читайте все новости по теме "Бензин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Нехило так деньжат оккупантам подкинули!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну что свидури,вы поняли,где вы находитесь в "пищевой цепочке"???!!!))))))
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