Украина закупала оборудования для АЭС из России через 'прокладки' в ЕС

Оператор всех действующих АЭС Украины "Энергоатом" закупал российское оборудования с переплатой через немецкую компанию с украинскими учредителями IEC Industrie Export GmbH.

Соответствующая фирма победила в полсотни тендеров государственной компании и ее структурных подразделений, поставив продукцию почти на 400 миллионов гривен. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди приобретенной продукции запасные части для реакторов производства российской компании "Танаис" из города Волгодонск Ростовской области: никелевые прокладки, трубы, запчасти для насосов и уплотнения парогенератора.

Стоимость продукции "Танаис" при вывозе из России в ЕС в несколько раз ниже, чем указанная в декларациях для украинских таможенников.

Например, гайки для ремонта оборудования Хмельницкой АЭС в конце мая 2019 года уехали из России за 87 тысяч евро. Однако в Украину попали только в июле, увеличившись в стоимости до 224 тысяч евро.

По словам журналистов, запчасти из России до сих пор поставляются на украинские АЭС несмотря на то, что ввоз такой продукции запрещен постановлением Кабинетом министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат из "Слуги народа" Сергей Нагорняк предложил закупать системы безопасности атомных энергоблоков для "Энергоатома" без системы "Прозорро".

Законопроект № 4216, предлагающий вывести из-под действия закона "О публичных закупках" соответствующие сделки, зарегистрировали в Верховной Раде 13 октября.