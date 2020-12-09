Украина закроет все убыточные шахты: названа дата

До 2031 года Украина намерена закрыть все убыточные шахты. Отказаться от всех ископаемых видов топлива правительство рассчитывает через 50 лет – до 2070 года.

Такое заявление сделала первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец в ходе 1-го Немецко-украинского энергетического дня в Киеве, передают "Українські Новини".

"Мы предусматриваем, что все убыточные шахты будут закрыты на протяжении 10 лет и мы в ближайшие годы минимизируем дотирование из государственного бюджета угольных предприятий", – сказала она.

Также Буславец добавила, что отказ от ископаемых видов топлива должен проходить постепенно, без негативного влияния на экономику и на людей, которые зависят от работы на шахтах.

Почему шахты выгоднее закрыть

После начала войны в Донбассе в 2014 году около сотни украинских шахт оказались на оккупированных территориях. Украина подконтрольные только 11 государственных угледобывающих предприятий, объединяющих 33 шахты. На них работает около 36 тысяч горняков.

По результатам аудита Счетной палаты, только две шахты являются прибыльными – "Надежда" на Львовщине и "Краснолиманская" в Донецкой области. А остальные, несмотря на господдержку в течение последних 20 лет, постоянно деградируют. Основными причинами такого состояния отрасли в органе финансового контроля называют отсутствие реформ, неэффективность системы сбыта продукции и бессистемность в финансировании.

По подсчетам правительства, стоит закрыть 13-15 шахт.

Ранее блогер Ф*шик Донецкий подробно писал о том, как в Донецке уничтожают шахты.

По его информации, в "ДНР" останется 2 шахты: Засядько и Скочинского. Также остается шахта им. Челюскинцев, но там оставят один шахтный участок и минимальную добычу.

"Есть решение ликвидировать в течение года-двух эту шахту от слова совсем. Ну, то есть затопить... Также коллаборантами принято решение затопить шахту им. Калинина в Калининском районе Донецка... Уже ведутся работы по демонтажу оборудования из вышеназванной шахты, чтобы его в последствии вытащить на поверхность. После демонтажа и подъема оборудования наверх шахту порежут на металлолом и затопят", – пояснил блогер.

По его словам, людей, которые на шахте работали, уволят или переведут на две другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что убыточные государственные шахты будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу стало известно еще в начале 2020 года. Тогда о таких планах заявлял тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук.