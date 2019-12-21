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21 декабря • обновлено в 12:19
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СМИ узнали резонансные детали договоренностей Украины и России по газу

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Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией, который предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год.

В последующие четыре года объемы транзита сократятся до 40 млрд кубометров. Об этом сообщает LB со ссылкой на близких к переговорам источников.

"Россияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40", – заявил собеседник.

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По его словам, газовые договоренности также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за Стокгольм "живыми" деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.

Позже источники в "Газпроме" подтвердили, что в 2021-2024 годах Россия намерена поставлять через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа, передает "Интерфакс"

Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией

Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
транзит газа газ
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Комментарии
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Semenov Igor
Semenov Igor
Стокгольм скорее всего пусть не сейчас, но позже пришлось бы выплачивать. Несправедливо, крайне политизировано, за счёт потери репутации шведского суда, но что есть. Но решили деньгами, а не газовым зачетом. Почему? Предположу, с высокой степени вероятности, что долг в $ 3 млрд по решению арбитража планируют обменять на такой же долг Украине России по евробондам. В отношении "долга Януковича", чесслово, незачем особо беспокоиться. Бумагами занимается английская юридическая компания, которая на них и специализируется. Так или иначе его получат. Единственно, чем мог Лондонский суд вставлять палки в колёса, это заниматься явной затяжкой процесса, что собственно и происходило, но и тут, решение должно было быть в ближайшее время озвучено. Потом начался бы процесс взыскания. Но зачем России заниматься ловлей украинских финансов? Проще сейчас провести зачёт встречными требованиями или платежами. П.С. И ещё раз о том же, только совсем уж арифметикой на пальцах, но очень понятно Украина имела транзита 90 млрд.кубов х 10 лет = 900 млрд.кубов Сейчас очень хотела 60 млрд.кубов х 10 лет = 600 млрд.кубов Получили в итоге 50+40+30+30+30=180 млрд.кубов (если чуть цифра откорректируется, то это несущественно). Мы видим снижение транзита на 60 %. При том, при сём, что "Газпром" предлагал на 2020 год продлить прежние условия - 90 млрд.кубов, а потом "догонялся" бы ежегодно по 20-30 млрд.кубов на спотах. Что составляет за пять лет те же 180-200 млрд.кубов Считайте сами, кто выиграл переговоры.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Про тарифы, украинец, как всегда наплел скорее всего. Тарифы будут по сетке ЕС. )))))))))))))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Европа надавила на Путина из него пошёл за газ через Украину.
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