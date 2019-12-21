СМИ узнали резонансные детали договоренностей Украины и России по газу

Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией, который предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год.

В последующие четыре года объемы транзита сократятся до 40 млрд кубометров. Об этом сообщает LB со ссылкой на близких к переговорам источников.

"Россияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40", – заявил собеседник.

По его словам, газовые договоренности также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за Стокгольм "живыми" деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.

Позже источники в "Газпроме" подтвердили, что в 2021-2024 годах Россия намерена поставлять через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа, передает "Интерфакс"

Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией

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