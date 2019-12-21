СМИ узнали резонансные детали договоренностей Украины и России по газу

Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией, который предусматривает транзит газа в размере 65 млрд кубометров в первый год.
В последующие четыре года объемы транзита сократятся до 40 млрд кубометров. Об этом сообщает LB со ссылкой на близких к переговорам источников.
"Россияне предлагали 35 млрд кубометров, удалось выйти на 40", – заявил собеседник.
По его словам, газовые договоренности также предусматривают повышение тарифа на транзит, 3 млрд долларов за Стокгольм "живыми" деньгами до конца 2019 года и отказ от всех претензий.
Позже источники в "Газпроме" подтвердили, что в 2021-2024 годах Россия намерена поставлять через территорию Украины по 40 млрд кубометров газа, передает "Интерфакс"
Украина может заключить пятилетний газовый контракт с Россией
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
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