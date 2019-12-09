Украина займет 500 млн евро у Европы из-за МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Соответствующие средства предоставят Киеву в случае достижения соглашения с Международным валютным фондом. Об этом глава Минфина сообщила на Facebook.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", – отметила она.

"Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег следует открыть путь и к макрофинансовой помощи", – заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

При этом, по данным Минфина, долг Украины перед МВФ за месяц вырос на 300 млн долларов – до 2,42 млрд долларов.

Украина может получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

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