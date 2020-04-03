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3 апреля • обновлено в 09:16
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Украина заблокировала в ООН резолюцию России о санкциях: Кремль "взорвался" гневом

2.3т
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Постоянное представительство России при ООН гневно отреагировало на блокирование Украиной манипулятивной резолюции авторства Кремля об отмене санкций против РФ.

Соответствующий пресс-релиз появился на сайте дипломатии в пятницу, 3 апреля. "Сожалеем, что инициированная российской стороной декларация о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 была заблокирована в Генассамблее ООН", – написали в России.

Дипломаты страны-агрессора оправдали резолюцию, заверив, что в ней якобы было множество плюсов.

В России огрызнулись на Украину из-за блокировки отмены санкций

В России огрызнулись на Украину из-за блокировки отмены санкций

"Она предусматривала признание лидирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для разработки вариантов борьбы с распространением и лечения COVID-19. Кроме того, документ призывал оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые приняты в обход Совета Безопасности ООН", – добавили в представительстве.

"Как известно, консенсусного принятия внесённого нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС", – огрызнулись дипломаты.

"Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании. При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов", – резюмировали в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бундестаге Германии предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Хнык хнык снимите санкции, сначало Крым и Донбасс верните Украине гуманисты! Грызите бересту вяликие пхахахаххахахахахха
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