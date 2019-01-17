Украина вышла из доли в скандальной газовой компании Фукса

НАК "Надра Украины" вышла из состава учредителей ООО "Ист Юроуп Петролеум" российского олигарха Павла Фукса.

Такая информация находится в Госреестре юридических лиц, передает enkorr. Запись о выходе "Надра Украины" из компании датирована 31 декабря 2018 года.

В "Надра Украины" сообщили, что участие в газовой фирме на данный момент нерационально для компании, а решение о выходе из состава учредителей основано на выводах Государственной аудиторской службы.

"Компания приняла решение об изменении взаимоотношений с "Ист Юроуп Петролеум", поскольку видит большие возможности для "Надра Украины" в концентрации внимания на собственных лицензионных участках и проектах. Это возможности для получения дохода, что для компании из государственным акционерным капиталом является приоритетным", — заявил глава правления госкомпании Ярослав Климович.

По его словам, активы газовой компании являются рискованными и требуют больших капиталовложений, поэтому участие в ней "Надра Украины" на данный момент нерационально.

НАК "Надра Украины" владела 33% уставного капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед". Владельцем остальных 67% остается кипрская Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.

ООО "Авант Трейд Лимитед" основано в декабре 2014 г. На текущий момент учредителями указаны Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей деятельности.

Об ООО "Авант Трейд Лимитед" стало известно еще в феврале 2016 г. из сообщения пресс-службы НАК "Надра Украины". Тогда госкомпания сообщала, что ООО "Авант Трейд Лимитед" перевел ей 5 млн грн в рамках компенсации за разорванный в суде договор продажи "Надрами Украины" "Голден Деррику" доли в одном из совместных предприятий по разработке Сахалинского месторождения.

ООО "Голден Деррик" основано в июле 2007 г. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала НАК "Надра Украины" и кипрской Hartlog Limited.

В 2017 году контроль над "Голден Дерриком" получил бизнесмен Павел Фукс. В том же году компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.

Павел Фукс KHARKIV Today

Недавно стало известно, что Фукс, который 7 января прилетел в Мексику вместе с нардепом, замглавы "Народного фронта" Андреем Иванчуком, был сразу же задержан и отправлен в "обезьянник".

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