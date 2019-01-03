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''Украина вынуждена'': в Кабмине рассказали о переговорах по новым кредитам ЕС

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Украина вынуждена вести дискуссии с различными кредиторами, в том числе и Европейским Союзом, о продолжении программ кредитного финансирования.

"В 2019 году у нас действительно большие пиковые выплаты по телам кредитов, которые были взяты еще до 2013 года, и для того, чтобы эту нагрузку максимально смягчить для бюджета, а по сути для каждого из граждан Украины, нам необходимо перекредитование", – заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, важно находить возможности сотрудничества с международными кредиторами, которые могут дать стране доступ к дешевым долгосрочным кредитам.

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Вице-премьер-министр подчеркнула, что Украина в конце 2018 года получила первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза и выполняет условия, необходимые для получения второго.

"Мы начали выполнять условия второго транша, некоторые уже даже выполнили. На данном этапе это вселяет надежду, но, действительно, очень многое будет зависеть от поддержки депутатов", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

''Украина вынуждена'': в Кабмине рассказали о переговорах по новым кредитам ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417,4 млрд гривен на обслуживание и погашение государственного долга.

В Министерстве финансов отметили, что первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня 2019 года и Украина готова их профинансировать.

Читайте все новости по теме "Финансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Финансовая помощь Украине
Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Чтобы вернуть старые кредиты, необходимо взять новые? А как же экономический рост, или он только на бумаге?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Возврат траншей до 2013 года? А куда вы потратили все транши после 2014 года? По карманам разлетелись?
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