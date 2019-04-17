Украина выдвинула России требования для нового контракта на транзит газа

Украина для продолжения транзита российского газа хочет получить от Москвы новый, европейский контракт, подписанный на основе европейского права и соответствующий европейскому газовому регулированию.

"Это означает, среди прочего, что контракт будет не с "Нафтогазом", а с новым отделенным от "Нафтогаза" оператором ГТС. Контракт будет предполагать бронирование мощностей и четкие гарантии оплаты за забронированные мощности. Это основные элементы", – сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью ТСН.

По его словам, европейское регулирование также требует, чтобы контракт позволял новому оператору полностью покрывать все свои экономически обоснованные затраты.

Глава "Нафтогаза" отметил, что с точки зрения Украины как собственника ГТС это очень важно и отвечает как экономической позиции, так и желанию интегрироваться в Европейский Союз.

"Анбандлинг – это один из элементов, который мы должны выполнить. Это означает, что новый контракт должен быть подписан не с "Нафтогазом", а с новой компанией-оператором ГТС. Пока мы от "Газпрома" услышали предложение продлить контракт с "Нафтогазом". Мы на это согласиться не можем, потому что это было бы нарушением наших обязательств", – резюмировал Коболев.

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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