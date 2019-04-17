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Украина выдвинула России требования для нового контракта на транзит газа

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Украина для продолжения транзита российского газа хочет получить от Москвы новый, европейский контракт, подписанный на основе европейского права и соответствующий европейскому газовому регулированию.

"Это означает, среди прочего, что контракт будет не с "Нафтогазом", а с новым отделенным от "Нафтогаза" оператором ГТС. Контракт будет предполагать бронирование мощностей и четкие гарантии оплаты за забронированные мощности. Это основные элементы", – сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью ТСН.

По его словам, европейское регулирование также требует, чтобы контракт позволял новому оператору полностью покрывать все свои экономически обоснованные затраты.

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Глава "Нафтогаза" отметил, что с точки зрения Украины как собственника ГТС это очень важно и отвечает как экономической позиции, так и желанию интегрироваться в Европейский Союз.

"Анбандлинг – это один из элементов, который мы должны выполнить. Это означает, что новый контракт должен быть подписан не с "Нафтогазом", а с новой компанией-оператором ГТС. Пока мы от "Газпрома" услышали предложение продлить контракт с "Нафтогазом". Мы на это согласиться не можем, потому что это было бы нарушением наших обязательств", – резюмировал Коболев.

Украина выдвинула России требования для нового контракта на транзит газа

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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вованов вован
вованов вован
Интересно, а если Газпром не пойдет на выполнение этих требований, что будет, газ для РФ это далеко не главный экспортный товар. Вот сейчас, например, при санкциях, за тяжелой нефтью Urals из РФ в Европе выстраиваются очереди, в том числе резко увеличились поставки её в США. Какой-то Кобелев, с якобы алиментами для мамы , живущей в США, пытается строить из себя ключевого игрока мирового энергорынка.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Козлятня встаёт с колен в позу раком, дрючить цапьё ща будут все кому не лень...
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
UaDonetsk Umka, проснись, утри слюни и прими таблеточку, опять проспал прием лекарства и санитары не разбудили?)))))
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
"Анбандлинг – это один из элементов, который мы должны выполнить",- Кончится транзит займетесь анилингусом
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Малахoв Егор, про "анилингус" ничего не известно, но куннилингус кацапы делают зачётно, по окончании контракта цапьё пепрейдётё к минету и аналу, так называемая "кругосветочка" от европейских и китайских партнёров, привет Северному потоку и Силе Сибири, длбйбы😂😂😂😂😂,
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