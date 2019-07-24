Украина выдвинет МВФ предложение по газу: что решили у Зеленского

Украина на переговорах с Международным валютным фондом поднимет вопрос о смягчении требований по тарифам на газ.

"Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы была более мягкая позиция (МВФ. – Ред.), связанная с ценами на газ и введением либерализованного рынка газа", – сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус, передает LIGA.net.

По его словам, введение свободного рынка необходимо, однако это нужно делать поэтапно.

"Поэтому нет какой-то совсем другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", – резюмировал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

Украина на переговорах с МВФ поднимет вопрос о смягчении требований в вопросе тарифов на газ

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

15 июля "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 4905,67 гривни за тысячу кубометров. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшилась на 648 гривен, или на 11,7%.

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