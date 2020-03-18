Украина ввела ограничения на импорт электроэнергии из России

Кабинет министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и энергетический уголь с 1 апреля 2020 года.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 18 марта.

"Предлагается ввести дополнительную спецпошлину для импортируемой из России электроэнергии и всех типов угля с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания Кабмина.

Он отметил, что данная спецпошлина не касается антрацитового и коксового угля. Данное решение было единогласно принято правительством и отправлено на доработку в течение трех дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам.

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