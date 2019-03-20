Украина ввела жесткие санкции против России: кто попал в "черный список"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против 294 юридических лиц, которые причастны к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
Все компании, касательно которых принято решение об ограничительных мерах на три года, определены в дополнениях СНБО к соответствующему Указу главы государства №82/2019 от 19 марта, передает "Украинская правда".
Так, под запрет попали юридические лица, причастные к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, и компании, которые распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания.
Санкции против России
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Среди владельцев прослеживаются известные имена.
В частности, в "черный список" включили:
"МАКО-холдинг" Александра Януковича, EN + Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", а также судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго;
11 российских издательств и книжных интернет-магазинов;
дочерние компании российских госбанков в Украине – Сбербанка, ВЭБ и ВТБ;
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве;
российские и крымские строительные компании: ООО "СГМ-Мост", ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (Москва), АО "Институт" Гипростроймост" – СанктПетербург, ООО "Мостотряд №75", строительная холдинговая компания "Старый город – КАРСТ"(Санкт-Петербург), ООО "Портгидрострой", федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АО "Фирма ДЕКО" (Краснодарский край, РФ);
АО "Краснодаргазстрой" и ООО "Мостдорстрой" (Краснодар, РФ), ООО "КБК Групп" (Сочи, РФ) и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ);
зарегистрированные в Крыму ООО "Боспорекострой" и ООО "ГидроПромСтрой".
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Отмечается, что СНБО заблокировал активы вышеуказанных компаний, а также ввел запрет на осуществление у них госзакупок товаров, работ и услуг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям в отношении иностранным наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.
США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины.
Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении еще на год санкций против РФ, введенных в 2014 году из-за ее вторжения и агрессии против Украины.
Австралия ввела персональные санкции против семи граждан Российской Федерации, а также трех главарей "Донецкой и Луганской народных республик".
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