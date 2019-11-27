Наказать преступников! Украина ударила санкциями по оккупантам Крыма: подробности

Кабмин ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. "Те, кто думают, что на территории нашего полуострова можно делать все, что им захочется – глубоко ошибаются! Их незаконная деятельность является преступлением, а любое преступление должно быть наказано", – отмечается в заявлении.

Санкции приняты в отношении лиц, проводящих незаконные поисковые работы на объектах археологического наследия, уничтожающих, разрушающих или повреждающих культурное наследие.

"В частности, это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юридических лица, зарегистрированных на территории Крыма по российскому законодательству", – сказано в заявлении.

Также санкции затронут тех, кто незаконно вещает на захваченных в Крыму радиочастотах.

"Это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя по российскому законодательству", – отметили в Министерстве.

Отдельный проект распоряжения предусматривает применить санкции к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, незаконно расположенных в Крыму.

"В частности, это 33 юридических лица, зарегистрированных на территории РФ и 3 юридических лица, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя по российскому законодательству", – написано в сообщении.

Санкции против РФ Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны сохраняться до освобождения всех оккупированных территорий, а также украинских политзаключенных.

Начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

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