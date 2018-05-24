Украина ввела санкции против популярной платежной системы из России

Электронную платежную систему WebMoney внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры попала компания WM Transfer Ltd, сообщает "Интерфакс-Украина".

Санкции против WebMoney предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

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На WM Transfer Ltd также распространяются запреты на выдачу лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей, запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы, запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.