Украина в пятницу, 20 ноября, ввела санкции против Беларуси из-за фальсификации выборов президента и нарушения прав человека.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель таким образом Киев присоединился к санкциям Евросоюза против Минска, передает пресс-служба Европарламента.

Семь стран-партнеров ЕС, которые ввели санкции:

Украина,

Норвегия,

Исландия,

Северная Македония,

Албания,

Лихтенштейн,

Черногория.

Украина ввела санкции против Беларуси

Также Литва, Латвия и Эстония расширили санкции в отношении должностных лиц Беларуси и внесли в "черный список" министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью "сохранения давления на режим Александра Лукашенко", передает "Интерфакс-Украина"

"Мы работаем по двум путям - европейскому и национальному. Мы считаем, что ситуация не меняется, уходящий режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", – подчеркнул Линкявичюс.

Министр утверждает, что в "черном списке" Балтийских стран уже более полутораста человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и "замораживание" имущества.

"В списке есть министры информации и спорта. Министр информации связан с ограничениями интернета, министр спорта отвечает за терроризирование спортивной общественности. В нем также внесены дополнительные милиционеры, включая и тех, кто участвовал в насильственных акциях", – сказал он.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Как известно, легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. 12 октября решение о персональных санкциях против него утвердил Совет ЕС на уровне глав МИД.

"Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко", – заявил тогда официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Вслед за ЕС санкции против 13 белорусских чиновников ввела и Канада. О решении объявили в заявлении, распространенном пресс-службой МИД страны.

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