Украина ввела пошлины на товары из России, Беларуси и Китая

Украина ввела антидемпинговые пошлины: 51,52% на стальные бесшовно-горячедеформированные трубы из Китая, на спички из России – 45,79% и из Беларуси – 21,32%.

Как информирует пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по международной торговле.

Она рассмотрела вопрос защиты украинских товаропроизводителей от недобросовестного импорта. Определены такие ставки антидемпинговой пошлины:

окончательно принята 51,52% пошлина на импорт стальных бесшовно-горяче-деформированных труб, происхождением из Китайской народной республики. Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине или же имеют очень незначительные объемы производства;

предварительно определена 18% пошлина на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта;

установлена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% на импорт в Украину стальных креплений происхождением из КНР.

По результатам проведения антидемпингового расследования импорта в Украину спичек происхождением с территории Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Спички из России produkty24.com.

Кроме того, продлено действие антидемпинговой пошлины в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации), происхождением из КНР в связи с окончанием срока их применения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.