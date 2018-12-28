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Украина введет новые санкции из-за Крыма: кто попадет под удар

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Украина вводит санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки на территории оккупированного Крыма.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам Российской Федерации. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", – сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter.

По его словам, Украина придерживается принципа name and shame (публичное объявление, что человек или организация сделали что-то плохое).

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"Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", – резюмировал Черныш.

Напомним, что в Крыму незаконно проводили раскопки специалисты Института археологии Российской академии наук. Они начали свою работу во время масштабных строительных работ оккупантов, которые были связаны со строительством моста через Керченский пролив, прокладкой трубопроводов и энергомоста, а также сооружением трассы "Таврида".

Украина введет новые санкции из-за Крыма: кто попадет под удар

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Украина выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента Курт Волкер и президент Петр Порошенко считают, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Персона
Вадим Черныш
Место
Украина
Тег
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Лапули...а против меня лично...Я ж в Крыму уже раз 20 побывал с 2014 и не просил разрешения у СБУ))))?????????????????????????
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Санкции вводят укр.грабители,которые варварски раскапывали скифские захоронения не спрашивая никаких разрешений. Потом золотые украшения из этих могил вывозились в Европу. Только приход России в Крым остановил эту вакханалию.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Как страшно стало после таких заявлений.
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