Украина введет новые санкции из-за Крыма: кто попадет под удар

Украина вводит санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки на территории оккупированного Крыма.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам Российской Федерации. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", – сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в Twitter.

По его словам, Украина придерживается принципа name and shame (публичное объявление, что человек или организация сделали что-то плохое).

"Мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", – резюмировал Черныш.

🇺🇦застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ.В списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму."Name and shame"-ще один принцип:ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.

Напомним, что в Крыму незаконно проводили раскопки специалисты Института археологии Российской академии наук. Они начали свою работу во время масштабных строительных работ оккупантов, которые были связаны со строительством моста через Керченский пролив, прокладкой трубопроводов и энергомоста, а также сооружением трассы "Таврида".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Украина выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента Курт Волкер и президент Петр Порошенко считают, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии.