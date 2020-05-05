Украина впервые за четыре года возобновила импорт российского бензина

"Западная нефтегазовая компания" и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. В последний раз поставки осуществлялись в 2016 году.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Reuters

Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 тонн бензина, "Евростандарт" – 115 тонн. 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).

Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 году. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс тонн (чуть более 1% от баланса рынка).

В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортерами тогда выступали также ЗНГК и "Евростандарт".

Вместе с автомобильным бензином "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". После 2016 года поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейшие сети автозаправочных станций снизили цены на бензин на фоне падения спроса из-за введенных карантинных мер: так за 17-24 апреля топливо подешевело в среднем на 80 копеек за литр.

По расчетам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть стоимость бензина в Украине может упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

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