Каждый украинец уже должен по 50 тысяч, а власти возьмут новый кредит на 250 млн евро

Украина привлечет кредит от Cargill Financial Services International, Inc. на сумму до 250 млн евро (8 млрд гривен). При этом, по данным Госстата, если разделить совокупный долг страны на всех ее жителей, то окажется, что каждый украинец уже должен по 50 тысяч гривен.

Соответствующее постановление №717 от 17 августа принял Кабмин. Оно уже обнародовано на Урядовом портале.

На кредиты будет начисляться процентный доход по ставке 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% по договорам со сроком погашения через пять лет.

Государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете на 2020 год. Таким образом, указанная сумма уже предусмотрена в расходах на этот год.

Зачем мы берем кредиты

Украина 12 июня получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by в сумме 2,1 млрд долларов.

Средства МВФ были направлены на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Если прошлые транши отправлялись в резервы Нацбанка и могли быть использованы, например, на уплату кредитов и стабилизацию финансовой ситуации, то сейчас деньги полностью пошли в бюджет.

В Кабмине уверены, что легко получат от МВФ еще около $1,5 млрд в сентябре, так как, согласно меморандуму, не нужно принимать новые законы, внедрять непопулярные реформы.

Если совокупный долг Украины разделить на всех жителей страны (по данным Госстата 41,9 млн человек), то каждый, включая младенцев и стариков, должен отдать по 50 тыс. грн. Так, по данным на апрель, страна должна около 2,1 тлрн грн.

И это при том, что вся доходная часть бюджета на этот год – около 1 млрд грн. То есть, чтобы погасить займы, нужно несколько лет подряд отдавать все, что зарабатываем.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказал: новые долги помогут нам обслуживать то, что одолжили раньше. При этом аналитик настроен достаточно оптимистично. Мол, проблем с госдолгом не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Международный валютный фонд обнародовал текст нового меморандума, заключенного с Украиной по программе stand-by. Мы опубликовали полный текст требований к Украине.