Украина возьмет еще $500 млн кредита – СМИ
Украина решила взять еще 500 млн долларов кредита с помощью размещения еврооблигаций.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Погашать кредит придется в 2033 году. Проценты составляют 6,4%.
По данным агентства, заявки уже принимают. Финальные условия сделки будут определены в пятницу, 11 декабря. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Источники агентства в правительстве подтвердили эту информацию. Официальных заявлений по поводу сделки пока нет.
На каких условиях Украина занимает деньги
Минфин уже разместил в июле 12-летние еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд, номинированные в долларах с доходностью 7,253%.
Частично поступления от нового выпуска будут использованы для погашения старых долгов – выкупа еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 гг. и номинальной доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может до 15 декабря занять на внешнем рынке дополнительно около 1 млрд долларов, а на внутреннем — 50-60 млрд грн, чтобы покрыть расходы госбюджета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в следующем году Украине понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов. Это около 45% расходной части всех расходов. Это в несколько раз больше, чем расходы на пенсии, медицину и армию. Фактически вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги.
Старые долги погашаются за счет новых. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится. Благодаря траншу Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.
Однако аналитики убеждены, что получить транш МВФ до конца года не удастся, о чем открыто говорят и в Офисе президента, и в Минфине, и в НБУ. Значит, деньги в лучшем случае придут в следующем году.
Для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу.