Украина возьмет еще $500 млн кредита – СМИ

Украина решила взять еще 500 млн долларов кредита с помощью размещения еврооблигаций.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Погашать кредит придется в 2033 году. Проценты составляют 6,4%.

По данным агентства, заявки уже принимают. Финальные условия сделки будут определены в пятницу, 11 декабря. Организаторами выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Источники агентства в правительстве подтвердили эту информацию. Официальных заявлений по поводу сделки пока нет.

На каких условиях Украина занимает деньги

Минфин уже разместил в июле 12-летние еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд, номинированные в долларах с доходностью 7,253%.

Частично поступления от нового выпуска будут использованы для погашения старых долгов – выкупа еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 гг. и номинальной доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может до 15 декабря занять на внешнем рынке дополнительно около 1 млрд долларов, а на внутреннем — 50-60 млрд грн, чтобы покрыть расходы госбюджета.

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