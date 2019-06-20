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Украина — в топ-10 мира: Зеленский дал громкое обещание

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Президент Владимир Зеленский уверен, что в течение трех лет Украина войдет в топ-10 Doing Business — международного рейтинга легкости ведения бизнеса.

Об этом он заявил в четверг, 20 июня, в ходе встречи с представителями бизнеса, подчеркнув, что это вполне реально.

"Нужно побороть коррупцию, избавиться от неэффективных активов, я поддерживаю масштабную приватизацию", -сказал Зеленский.

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По его словам, также необходимо реформировать силовые структуры и наладить работу судебной системы.

Напомним, согласно последним данным, Украина занимает в рейтинге Doing Business 71-е место.

Зеленский заявил, что Украина будет в топ-10 Doing Business

Зеленский заявил, что Украина будет в топ-10 Doing Business

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского рассказали о запуске новой программы сотрудничества с МВФ, которая за 3-4 года должна "вывести страну на качественно иной уровень".

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Doing Business
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