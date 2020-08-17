Украина в срочном порядке разорвала еще одно соглашение с Россией

Валентина Гембарская Экономика 12:04, 17.08.2020 Обновлено: 12:25, 17.08.2020

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании приостановил действие соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook. Это соглашение действовало между странами с октября 1992 года.

Джапарова пояснила, что это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины в связи с агрессией России и анексией Крыма.

"Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", – сказано в сообщении.

Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
Facebook Джапаровой

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

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