Украина в два раза увеличила сумму денег на главном счете государства

В мае 2020 года остаток средств на едином казначейском счете Украины вырос почти вдвое.

Как сообщает Государственная казначейская служба, по состоянию на 1 июня общая сумма составила 32,49 миллиарда гривен.

По итогам мая остаток средств на главном бюджетном счете вырос на 14,86 млрд гривен. В процентном соотношении рост составил 84,3%.

Сейчас остаток денег в бюджете Украины является крупнейшим за весь 2020-й год.

Бюджет Украины

Единый казначейский счет – это основной счет государства, из которого он осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, за первые четыре месяца 2020 года Украина не смогла выполнить запланированные показатели государственного бюджета. На это повлияла экономическая ситуация в стране и коронакризис.

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