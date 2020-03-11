Обвал гривни больно ударил по госдолгу Украины: сколько потеряли

Девальвация гривни за два первых месяца 2020 года и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга увеличили госдолг на 46,4 млрд грн.

"По итогам января-февраля внешний долг вырос на 61,2 млрд грн. В то же время сократился внутренний – на 14,8 млрд грн", – сообщил на Facebook глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% плана на отчетный период.

Глава Счетной палаты добавил, что eкономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни относительно доллара, чем учтенный в государственном бюджете на этот год.

"Но заложения в бюджет курс гривни, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем. Фактический курс гривни в среднем за январь-февраль составил 24 гривны за доллар. А в расчетах показателей бюджета на 2020 год учтено 27 гривен. По оценке специалистов Счетной палаты только в январе это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн доходов", – резюмировал Пацкан.

Девальвация гривни за два первых месяца 2020 года и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга увеличили госдолг на 46,4 млрд грн

Национальный банк Украины в среду, 11 марта, зафиксировал официальный курс гривны относительно доллара на отметке 25,31 грн/$. За день американская валюта подорожала на 39 копеек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

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