Украина устроила "Газпрому" небывалые проблемы - Портников

Из-за ареста активов у "Газпрома" реальные проблемы, каких не было никогда - об этом свидетельствует заявление министра энергетики России Александра Новака о возможности государственной поддержки корпорации.

"Задумайтесь только – российское правительство собирается помогать компании, основная задача которой – содержать Россию", – написал в колонке на "Эспрессо" журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

По его словам, это означает, что "Газпром" крепко взяли за горло, а понимания, что же делать в этой ситуации, у российского руководства нет.

"Тормозится вся деятельность российского газового монополиста, все его проекты, само существование на рынке. Возможности надавить на Украину с помощью западных лоббистов своих интересов у Кремля в данном случае нет просто потому, что Украина действует в логике права, она исполняет решение международного арбитража, которое Россия игнорирует", – отметил автор.

Портников подчеркнул, что в то же время возможности "устроить войну" у Кремля нет из-за чемпионата мира по футболу.

"А каждый день промедления приносит "Газпрому" убытки, усложняет его ситуацию на рынке. Конечно, можно было бы поступить честно: просто заплатить, исполнить решение арбитража. Но поступать честно – это не по-путински", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.