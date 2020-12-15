Украина введет санкции против России из-за продажи крымской 'Массандры'

Украина будет инициировать национальные санкции и судебное преследование, в том числе в международных судах, из-за незаконной продажи российскими оккупантами винодельческого завода "Массандра" в Крыму.

Одновременно с этим государство начнет обращаться к международным партнерам для внесения виновных в санкционные списки и усиления ограничительных мер. Об этом заявил вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

В частности, на "аукционе" произошло отчуждение "Массандры", которой распоряжается подконтрольная России администрация. Приобретателем оккупационная власть признала компанию "Южный проект", которая является дочерним предприятием банка "Россия".

"Приватизация" концерна состоялась по минимальной цене, что является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекта", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом в 135 долларов.

"Ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развития предприятия, участие в этом театре абсурда не взяла. "Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам", – сообщил Резников.

По его словам, это создает риски для "Массандры", которая является частью культурного наследия украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а ценные активы просто разворуют.

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