Украина ударит по России новыми санкциями: что решили у Гончарука

Кабинет министров внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против России.

Ограничительные меры предлагается ввести в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное на "Правительственном портале".

Персональные специальные экономические санкции могут быть введены против ряда юридических лиц. Однако соответствующий список доступен только для служебного пользования.

Кабинет министров ожидает, что ограничительные меры против России будут введены на три года.

Министерство иностранных дел после вступления в силу решения Совета нацбезопасности и обороны должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Кабинет министров ожидает, что ограничительные меры против России будут введены на три года

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!