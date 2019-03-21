Украина ударила жесткими санкциями по России: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Об этом сказано на странице президента в Twitter. Таким образом украинский лидер отреагировал на решение о новых санкциях против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

"Призвал усилить давление на РФ ради немедленного освобождения украинских военнопленных. Призвал ЕС в дальнейшем продолжить санкционное давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации", - сказано в сообщении.

twitter.com/poroshenko

По его словам, во время неформального саммита Украина-ЕС партнеры подтвердили безоговорочную и непоколебимую поддержку страны.

"Приветствовал решение ЕС о введении "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства и ползучую оккупацию РФ Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Порошенко.

Під час неформального саміту Україна–ЄС наші партнери підтвердили беззаперечну та непохитну підтримку України.



Привітав рішення ЄС щодо запровадження "азовського пакету" санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства та повзучу окупацію РФ Азовського моря та Керченської протоки. pic.twitter.com/tex8HDyqbd — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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