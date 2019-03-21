Украина ударила жесткими санкциями по России: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.
Об этом сказано на странице президента в Twitter. Таким образом украинский лидер отреагировал на решение о новых санкциях против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
"Призвал усилить давление на РФ ради немедленного освобождения украинских военнопленных. Призвал ЕС в дальнейшем продолжить санкционное давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации", - сказано в сообщении.
twitter.com/poroshenko
По его словам, во время неформального саммита Украина-ЕС партнеры подтвердили безоговорочную и непоколебимую поддержку страны.
"Приветствовал решение ЕС о введении "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства и ползучую оккупацию РФ Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Порошенко.
Під час неформального саміту Україна–ЄС наші партнери підтвердили беззаперечну та непохитну підтримку України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 марта 2019 г.
Привітав рішення ЄС щодо запровадження "азовського пакету" санкцій ЄС за порушення свободи судноплавства та повзучу окупацію РФ Азовського моря та Керченської протоки. pic.twitter.com/tex8HDyqbd
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.
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