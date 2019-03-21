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Украина ударила жесткими санкциями по России: появилась реакция Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров усилить давление на Россию ради немедленного освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Об этом сказано на странице президента в Twitter. Таким образом украинский лидер отреагировал на решение о новых санкциях против 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

"Призвал усилить давление на РФ ради немедленного освобождения украинских военнопленных. Призвал ЕС в дальнейшем продолжить санкционное давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации", - сказано в сообщении.

Украина ударила жесткими санкциями по России: появилась реакция Порошенко

twitter.com/poroshenko

По его словам, во время неформального саммита Украина-ЕС партнеры подтвердили безоговорочную и непоколебимую поддержку страны.

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"Приветствовал решение ЕС о введении "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства и ползучую оккупацию РФ Азовского моря и Керченского пролива", - добавил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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Тема
Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
санкции РоссияУкраина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Жестко вы можете только сношать друг дружку, майдауны, когда Украина начинает корчить из себя государство, вводя санкции(а по сути мелко гадит) это вызывает лишь смех
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Особенно литераторы и математики, они такие агрессивные по мнению Педрошенко)))
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
пеця ввел санкции и сам же отреагировал, я правильно понял этот опус обоза?)
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