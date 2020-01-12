За 2019 год Украина экспортировала в Европейский Союз агропродукции на 7,3 млрд евро.

Согласно данным ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, в прошлом году году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина.

Украина стала одним из крупнейших поставщиком сельхозпродукции в ЕС Политринг

С ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро. За год самым стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года агроэкспорт составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5% или 2,8 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн т зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Evraz российского олигарха Романа Абрамовича остановила экспорт угля через территорию Украины.

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