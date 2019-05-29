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МирСпорт

/Новости экономики

Украина совершила скачок в престижном международном рейтинге

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Украина заняла 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран из 63 государств, для которых производились расчеты.

По сравнению с 2018 годом страна поднялась сразу на пять позиций, свидетельствуют данные Международного института управленческого развития.

Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия, Словакия, Перу и ЮАР.

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При этом Украина заняла самое низкое место среди стран бывшего СССР. В частности, РФ заняла 45 место (сохранила позицию), Польша – 34 (-4), Литва – 29 (+3).

Экономика США перестал быть самой конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на третье место. Сингапур вернул себе лидерство после десятилетнего перерыва. На второй строчке остался Гонконг.

В топ-10 также вошли: Швейцария (+1 позиция), ОАЭ (+2), Нидерланды (-2), Ирландия (+5), Дания (-2), Швеция (сохранила позицию) и Катар (+4).

Страна поднялась сразу на пять позиций

Страна поднялась сразу на пять позиций

International Institute for Management Development

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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Место
Украина
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Egorov Aleksandr
Egorov Aleksandr
Скачок сторону дефолта? На начало 2019 года объем госдолга составил почти $79 млрд, или 60% от всего ВВП. По оценкам Всемирного банка, Украина является беднейшей страной в Восточноевропейском регионе. Ей понадобится около 50 лет, чтобы выйти из бедности и догнать по уровню жизни, например, Польшу. Минимальная зарплата в Украине составляет $150, пенсия — $53.
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Golan Sim
Golan Sim
Так я не понял, это "пэрэмоха" или как?
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Юг Руси
Юг Руси
Golan Sim, ооо... ещё и какая!!! Такой "скачок" скакнуть 😁
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Скакать нацисты вам уже сказали, лет 50, до того уровня в котором цивилизация была 50 лет назад. Вам хрен угнаться за людьми)))
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