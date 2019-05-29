Украина совершила скачок в престижном международном рейтинге

Украина заняла 54 место в рейтинге конкурентоспособности стран из 63 государств, для которых производились расчеты.

По сравнению с 2018 годом страна поднялась сразу на пять позиций, свидетельствуют данные Международного института управленческого развития.

Соседями Украины по рейтингу оказались Колумбия, Словакия, Перу и ЮАР.

При этом Украина заняла самое низкое место среди стран бывшего СССР. В частности, РФ заняла 45 место (сохранила позицию), Польша – 34 (-4), Литва – 29 (+3).

Экономика США перестал быть самой конкурентоспособной в мире и опустилась сразу на третье место. Сингапур вернул себе лидерство после десятилетнего перерыва. На второй строчке остался Гонконг.

В топ-10 также вошли: Швейцария (+1 позиция), ОАЭ (+2), Нидерланды (-2), Ирландия (+5), Дания (-2), Швеция (сохранила позицию) и Катар (+4).

Страна поднялась сразу на пять позиций International Institute for Management Development

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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