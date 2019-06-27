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Украина снова ударила по России и ее союзнику: что придумали

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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из России и Китая сроком на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. Отмечается, что на российский коррозионностойкий прокат введут пошлины в размере 47,57%. На аналогичные товары из Китая пошлины составят 22,78%. Это означает, что коррозионностойкий прокат из этих стран существенно подорожает на рынке Украины.

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Украина решилась отомстить России за санкции: что попало в запретный список
Коррозионностойкий прокат

Коррозионностойкий прокат

permglavsnab.ru

Также ввели антидемпинговые пошлины на импорт товаров из пинополиуринила независимо от страны-происхождения в размере 11,22%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня правительство России временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции.

Ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

24 июня президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ.

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Место
Украина
Теги
пошлиныУкраинаРоссия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Это означает, что коррозионностойкий прокат из этих стран существенно подорожает на рынке Украины" Мощный удар... Обоз, ты вообще читаешь, что печатаешь?
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Спустя 5 лет войны, украина решила ввести... военное положение? Не-а, пошлины!
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Мир Миру
Мир Миру
Вітчизняний товаровиробник у поміч.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Мир Миру, ага, Ахметову дополнительная прибыль
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