Украина серьезно накажет фирмы-прокладки Фонда госимущества

Антимонопольный комитет открыл более пяти дел относительно непредоставления операторами электронных площадок с оценочной базы Фонда государственного имущества необходимой информации.

"В сегодняшних политических условиях единственная возможность преодолеть "оценочную схему ФГИУ" – это сделать ее нерентабельной", – сообщила государственная уполномоченное комитета Агия Загребельская, передают "Наші гроші".

В частности, 22 марта АМКУ оштрафовал на 1,1 млн гривен две площадки за непредоставление информации по требованию регулятора – ЧП "Ви Ай Пи Департмент" и ООО "О закупках".

Еще двое операторов, ООО "Акцепт Онлайн" и ЧП "Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" временно обошли наказания в связи с отсутствием информации о доходах.

Загребельская также объяснила, как "прокладки" Фонда государственного имущества строили эту схему.

"Вся Верховная Рада в бюджетную ночь занималась внесением изменений в Налоговый кодекс. Поправки, которые "объединили зал" и которыми планировалось запретить АМКУ касаться любой деятельности, которая касается объектов прав интеллектуальной собственности, – были приняты исключительно для того, чтобы закрыть расследование по площадкам. Той бюджетной ночью я писала, звонила десяткам народных депутатов", – резюмировала государственная уполномоченное комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 869 миллионов гривен заговорщиков, которые устроили распил на продуктовых тендерах Министерства обороны.

Два десятка фирм сначала подали заявки дешевле, а во время аукционов армии на ProZorro – отозвали. В итоге выиграли те, кто сделал самые дорогие предложения.

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