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20 марта • обновлено в 16:47
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Украина сэкономит миллиарды из-за нефтяной ошибки Путина

3.7т
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Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего, при этом из-за карантина существенно сократятся туристические путешествия.

Об этом заявил в пятницу, 20 марта, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время онлайн-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

Украина сэкономит миллиарды из-за нефтяной ошибки Путина

"Если смотреть на наш платежный баланс, то в нашем текущем счету есть и положительные факторы, и отрицательные факторы влияния. Прежде всего это падение цен на нефть, энергетические товары, составляющие 20% нашего импорта, в прошлом году это было 12 млрд долл. Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести к тому, что в этом году только на этом мы сэкономим 5 или 6 млрд долл", - сказал он во время онлайн-брифинга в пятницу.

Сологуб добавил, что эпидемиологическая ситуация привела к сокращению туристических путешествий. "В прошлом году туристические путешествия украинских граждан достигли 8 млрд долл, и можно ожидать достаточно значительного сокращения", - сказал Сологуб.

Также, по его словам, Нацбанк ожидает незначительное снижение цен на продукты питания, которые составляют более 50% в украинском экспорте.

Сегодня падение цен на продовольствие значительно ниже, чем на энергоносители.

"Как мы понимаем, даже в кризис, особенно сидя дома, люди будут потреблять продукты питания. Поэтому ожидаем, что спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если и снизится, то незначительно", - пояснил заместитель главы НБУ.

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hunt andres
hunt andres
Хо хлы, Путин не ошибается А вот вы обо*ретесь по любому)
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Столько же не привезут из за бугра безработные заробитчане.
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