Украина сделала шаг к взысканию с "Газпрома" многомиллиардного долга

Министерство юстиции привлечет юридического советника для признания и исполнения решения украинского суда в иностранных юрисдикциях об уплате "Газпромом" 172 млрд гривен долга.

Соответствующие средства намерены взыскать с российской компании за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сумма взысканных с "Газпрома" средств на территории Украины на сегодняшний день составляет 72,9 млн гривен в основном за счет акций и дивидендов предприятия "Газтранзит".

В связи с этим юридический советник должен будет осуществить анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании.

Кабинет министров уже разрешил Минюсту применить переговорную процедуру для привлечения советника.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.