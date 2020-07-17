Украина стала самой бедной страной Европы

По обновленным данным Всемирного банка по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец.

Анализ ВВП Украины Facebook Владимира Компанийця

Он отметил, что Украина показала худший результат уже по всем трем показателям:

ВВП на душу населения: Украина $3 659,03, Молдова $4 498,52;

ВВП на душу населения Facebook Владимира Компанийця

ВВП на душу населения с учетом ППС (паритету покупательной способности): Украина $13 341,2, Молдова $13 574,1;

ВВП на душу населения с учетом ППС Facebook Владимира Компанийця

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года: Украина $12 810, Молдова $13 034

ВВП на душу населения с учетом ППС в постоянных ценах 2017 года Facebook Владимира Компанийця

Как сообщал OBOZREVATEL, финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: и без усиления карантина ВВП Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. За первые пять месяцев этого года, с учетом нескольких "удачных" месяцев без карантина и мирового кризиса, производство сократилось на 8,7% по сравнению с прошлым годом.